30.000 Liter Kerosin ausgetreten Ursache für Pipeline-Unglück in Echternacherbrück steht fest

Es war ein Tag, wie ihn eine Gemeinde wie Echternacherbrück an der Grenze zu Luxemburg (hoffentlich) nicht oft erlebt. Damals, vor einem Jahr, rückten viele Einsatzkräfte in die Eifelgemeinde aus. Manche trugen Schutzanzüge. Der Grund für ihr Anrücken: Durch ein Leck in der Nato-Pipeline waren 30.000 Liter Kerosin ausgetreten. Zwei Mitarbeiter wurden verletzt. Diese verunreinigten den Boden.