Was?! Wir haben nur fünf Luftkurorte in der Eifel? Da muss sich wohl einer verzählt haben. Die ganze Eifel ist doch im Prinzip ein einziger Luftkurort – und das, obwohl wir unsere Diesel fahren, also ich jedenfalls.

Und ein paar andere auch. Wir haben hier halt einfach, naja, viel Gegend mit viel Grün, und das macht halt gute Luft. Alle 234 Dörfer unseres Super-Kreises sollten Luftkurorte sein. Also auch Bitburg. Was das für einen Aufschwung für den Tourismus gäbe. Wir könnten das Wasser aus der berühmten Trias-Mulde in Flaschen abfüllen und als Heilwasser verkaufen. Der Schlamm von den Feldern wird als Heilerde-Packung weiterverarbeitet. Und nach meinen Erfahrungen auf der Frauenmesse kann ich euch versichern: Wenn einer bestätigt, dass das gegen die 13 (oder wie viele auch immer) Zeichen der Hautalterung wirkt und schon beim Auftragen gertenschlank macht, kommen die Frauen in Scharen. Und, keine Frage: Wo viele Frauen sind, wird es über kurz oder lang auch viele Männer geben – und jetzt versteht ihr auch, warum wir eine Männermesse brauchen: Echte Kerle müssen ja auch was zu tun haben, während sich Frauen wie Walburga in Heilschlamm wickeln lassen und die halbe Trias-Mulde leertrinken. In Bad Bitburg wird es Thermen geben, ein Casino, eine Pferde-Rennbahn, auf der wir zur Not die Kühe laufen lassen, alles wird mondän, die Schönen und Reichen kommen, Bad Bitburg wird in den Boulevardblättern gleich hinter LA und New York kommen, die Promis entdecken die Ursprünglichkeit der Eifel wie einst die Amalfi-Küste und spätestens dann, meine lieben Eifelmatrosen und -matrosinnen, haben wir es geschafft: Wir können am Kyllhafen gepflegt ein Bierchen trinken und den Booten hinterhergucken. Noch mehr Entspannung geht nicht. Prost,

FOTO: TV / Werhan, Michael