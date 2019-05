Jetzt auch Paul. Mein Skatbruder hat sich einen Suff gekauft. Nein, nicht den, den er in jeder Kneipe hätte haben können. Er schiebt sich jetzt mit so einem Gelände-Limousinen-Kasten durch die Straßen.

Ist ja auch ein unwegsames Gelände, unsere Eifel. Gut, dass es die Suff’s gibt. Da wird das Einkaufen zum Erlebnis. Ein Besuch in unserem Bitburg zum Abenteuer. Und Mütter können ihre Kinder sicher zur Schule bringen. Nicht, dass die am Ende noch unter einen Suff geraten. Dann sitzen sie besser mittendrin statt nur dabei. Und wenn der Klimawandel die Eifel mit Unwettern überschwemmt, kommt man im Suff immerhin noch zu „Fridays for Future“. „Das heißt Essjuwie“, tönt meine Walburga. Ich finde: Egal, wie et ass, die Essjuwies sein beschass und nur im Suff zu ertragen. Prost,