Erneuerbare Energien : Pläne für Fotovoltaikanlage stoßen in St. Thomas auf Kritik

Pläne für Fotovoltaikanlage stoßen in St. Thomas auf Kritik

ST. THOMAS Ein Investor würde gerne in St. Thomas eine Freiflächen-Fotovoltaikanlage errichten. Bei den Anwohnern des davon betroffenen Ortsteils Bruderholz stößt das auf wenig Zuliebe.

Wenn sich der Gemeinderat von St. Thomas kommende Woche zu seiner letzten Sitzung des Jahres trifft, wird er sich mit etwas beschäftigen müssen, was die vorweihnachtliche Stimmung womöglich ein wenig trüben könnte. Grund dafür ist ein Projekt der WES Green GmbH. Das Unternehmen aus Trier würde gerne in St. Thomas eine sieben bis zehn Hektar große Freiflächen-Fotovoltaikanlage errichten. Konkret geht es dabei um eine Fläche südlich des Ortsteils Bruderholz. Um dort tätig werden zu können, müsste die Gemeinde aber zunächst einen entsprechenden Bebauungsplan für dieses Gebiet erstellen. Ob sie dieses Prozedere in die Wege leiten wird oder auch nicht, muss der Gemeinderat entscheiden.