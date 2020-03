Kostenpflichtiger Inhalt: Schule : Planlos ins Ungewisse

Auch am Bitburger Berufsbildungszentrum wurde die Ausbildung in der der vergangenen Woche eingestellt. Foto: Uwe Hentschel

BITBURG Während der Schulbetrieb auf Anweisung im ganzen Land eingestellt wurde, waren die Träger von arbeitspolitischen Maßnahmen zunächst sich selbst überlassen. Diese Erfahrung musste auch das Berufsbildungszentrum Bitburg-Prüm machen.



Seit vergangener Woche sind alle Schulen geschlossen. Dass es dazu kommen würde, war absehbar. Insofern hat Richard Ehl wenig Verständnis dafür, dass die Bundesagentur für Arbeit auf diese Entwicklung so spät reagiert hat. Ehl ist Leiter des Berufsbildungszentrums Bitburg-Prüm (Bebiz). Zum Angebotsspektrum der Einrichtung gehören neben der überbetrieblichen Ausbildung auch Weiterbildungen und Angebote in Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur. Viele Lehrlinge und Teilnehmer der Schulungen sind junge Menschen, die aufgrund von Lernbehinderungen oder schulischen Defiziten keine Lehrstelle und keinen Job finden. Das Bebiz leistet also wie viele andere Einrichtungen dieser Art einen wichtigen Beitrag für den Arbeitsmarkt und wird dafür auch entsprechend von der Agentur für Arbeit gefördert.

So zumindest war es bislang. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde aber auch das Bebiz Anfang vergangener Woche geschlossen. Diese Entscheidung hat allerdings nicht das Land gefällt, sondern das Bildungszentrum selbst, zu dessen Trägern neben dem Eifelkreis noch die Handwerkskammer sowie die Industrie- und Handelskammer Trier, die KFZ-Innung Bernkastel-Wittlich Bitburg und die Metall-Innung Westeifel gehören. Ehl und Bebiz-Verbandsvorsteher Landrat Joachim Streit hätten gerne in Abstimmung mit der Arbeitsagentur auf die Entwicklung reagiert. Doch die Behörde hat das Bebiz genau wie alle anderen Träger von arbeitspolitischen Maßnahmen erst einmal sich selbst überlassen.

„Es ist für mich nicht nachvollziehbar, dass sich die Agentur für Arbeit - obwohl die Entwicklung absehbar war - erst am Freitag vor der Schulschließung intern zusammengesetzt hat, um die weiteren Schritte abzustimmen“, ärgert sich Ehl über das Krisenmanagement der Behörde. Er habe nach der Bekanntgabe der bundesweiten Schulschließung das ganze Wochenende über mit Trägern anderer Einrichtungen in Kontakt gestanden, um die weitere Vorgehensweise zu besprechen. Was sich Ehl und seine Kollegen gewünscht hätten, wäre eine Zusage der Arbeitsagentur gewesen, die Einrichtungen trotz Schließung bei den bereits begonnen Maßnahmen weiterhin finanziell zu unterstützen. Doch die kam nicht. Stattdessen wurde den Trägern zunächst mitgeteilt, dass ihnen die weitere Vorgehensweise frei überlassen werde, mit einer Förderung durch die Agentur für Arbeit bei einer Schließung aber nicht zu rechnen sei.

Die Träger mussten also entscheiden, ob sie die Gesundheit ihrer Teilnehmer oder aber die Zukunft ihrer Einrichtung aufs Spiel setzen. Beim Bebiz entschieden sich die Verantwortlichen Mitte vergangener Woche für die Schließung. „Viele Eltern der Teilnehmer, Kollegen und Teilnehmer haben uns die Tage angerufen und vorgeworfen, wie wir in der aktuellen Situation den Betrieb nur weiterführen können“, schreibt Ehl in einem Brief an die Arbeitsagentur, in dem er seinem Ärger über das zögerliche Vorgehen der Behörde Luft macht.

„Wir sind hier von der Agentur für Arbeit Trier komplett alleine gelassen worden“, so der Bebiz-Geschäftsführer. Gleichzeitig aber hätten viele Jobcenter und Arbeitsagenturen schon seit Tagen geschlossen.

Zwischenzeitlich hat die Bundesagentur für Arbeit auf die Entwicklung reagiert. Demnach sollen bereits laufende Maßnahmen vorerst (bis Ende März) weiter unterstützt werden. Da eine „physische Präsenz“ der Teilnehmer nicht erlaubt und möglich ist, sollen die Träger möglichst auf virtuelles Lernen umstellen.

Beim Bebiz wird das bereits praktiziert. „Wir machen eine Online-Betreuung, soweit das machbar ist“, sagt der Leiter. Und dort, wo ein Versand der Aufgaben per Mail nicht möglich sei, würden diese mit der Post verschickt.

Die Bildungsträger seien bemüht, das Beste aus der Situation zu machen, meint Ehl, der sich von der Agentur für Arbeit in Zeiten der Krise aber deutlich mehr Führungsqualitäten wünscht. „Wir reden hier ja nicht nur um ein paar Teilnehmer, sondern es dürften allein in der Region Trier zwischen 1500 und 2000 sein“, sagt Ehl.