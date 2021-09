Wirtschaft und Bildung : Planspiel Börse zielt auch auf Nachhaltigkeit ab

Bitburg-Prüm (red) Ein Klassiker verändert sich. Erstmals wird das Planspiel Börse ausschließlich über eine App durchgeführt, heißt es in einer Pressemitteilung. Dafür steht allen Teilnehmenden die neu entwickelte App „Planspiel Börse 2021“ (für IOS und Android) zur Verfügung.

Das eröffnete Depot ist mit einem virtuellen Startguthaben von 50 000 Euro bestückt. Den Teilnehmenden steht eine breitere Auswahl an handelbaren Wertpapieren zur Verfügung. Das Planspiel Börse will die Teilnehmenden auch für einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld sensibilisieren. Deshalb gibt es zusätzlich zur Depotgesamtwertung eine separate Nachhaltigkeitsbewertung mit eigenem Ranking.

In der neuen Planspiel-Börse-App stehen den Teilnehmenden nicht nur die Spielfunktionen zur Verfügung, sondern sie erhalten auch vielfältige Informationen zur aktuellen Wirtschaftslage, den Wertpapieren und den Kursen. Zudem gibt es Grundlageninformationen in Form eines Börsenlexikons oder Erklärvideos. Ab Dezember steht den Teilnehmenden eine weitere Neuerung zur Verfügung: Über interaktive Lernquizze kann so das eigene Wirtschafts- und Börsenwissen erweitert und gefestigt werden.