Damit jeder findet, was er braucht : Plattform für Hilfsangebote vom DRK im Eifelkreis

Bitburg/Prüm (red/de) Damit alle, die Hilfe brauchen, sie auch finden: Das Rote Kreuz Bitburg-Prüm richtet im Auftrag der Kreisverwaltung eine „Koordinierungsstelle von Hilfsangeboten“ für Menschen während der Corona-Krise ein.

„Im ersten Schritt geht es darum, alle Hilfsangebote und Initiativen auf unserer Internetplattform und in den Kreisnachrichten zu veröffentlichen“, sagt DRK-Geschäftsführer Rainer Hoffmann. Ziel ist es, dass jedermann einen Überblick über die zahlreichen Netzwerke und Initiativen bekommt, die sich zur Unterstützung von Patienten in Quarantäne und Senioren sowie weiteren Menschen, die der Risikogruppe angehören, gegründet haben.

Auf der anderen Seite finden so auch alle, die sich engagieren möchten, die Gruppen, die es in und um ihren Ort herum bereits gibt. Derzeit ganz dringend benötigt werden in etlichen Einrichtungen. Der Kreisjugendfeuerwehrverband sammelt diese dort, wo fleißige Näherinnen welche fertigen oder bei Firmen, wo es diese als Schutz bei Lackier-, Schleif-, oder Malerarbeiten gibt, ein und bringt sie zu den Stellen, wo solche Masken derzeit am nötigsten gebraucht werden (der TV berichtete).