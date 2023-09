Fakten-Check Bitburgs Gerüchteküche brodelt rund um den Bauantrag der Frasers Group

Es gibt nur wenige Nachrichten, die die Eifel so elektrisiert haben, wie diese: Die britische Frasers Group will auf dem Bitburger Flugplatz ein riesiges Verteilzentrum bauen. Das wurde im Frühjahr 2022 öffentlich. Da war der Verkauf des 52 Hektar großen Geländes schon unter Dach und Fach. Seither wird an den Grundlagen gearbeitet, Baurecht zu schaffen. Doch das soll laut einem Gerücht, das aktuell in Bitburg die Runde macht, gescheitert sein.