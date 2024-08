Mehrere 1000 Euro wert Die Eifel wird zum Playmobil-Mekka – seinetwegen

Es ist, als hätte sich ein Wimmelbild in die reale Welt geschmuggelt. Tausende Playmobilfiguren stehen auf einem Dutzend Holzplatten. Jede zeigt ihre eigene, detailverliebte Szenerie. Da stehen Plastikmenschen in einem Plastiklaster und „spielen“ Musik. Da sitzt ein Plastikindianer in einem Tipi und starrt auf einen Plastikcomputer. Und da hinten kackt eine Plastiktaube auf die Plastikhaare eines Plastikmannes.