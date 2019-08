Freizeit : Boule-Fieber erreicht die Westeifel

Plütscheid Horst Bonacker hat in Plütscheid einen Boule-Platz gebaut – jeden Mittwoch wird jetzt dort gespielt.

Das Rheinland macht es, die Pfalz sowieso und auch im Wittlicher Land wird gerne und viel Boule gespielt. „Nur hier in der Eifel scheint man nicht ganz so enthusiastisch zu sein - noch nicht“, sagt Horst Bonacker. Der Liebe wegen hat er Plütscheid zur Wahlheimat gemacht. „Und find’ es ganz toll hier, nur mein Hobby vermisste ich doch so sehr, dass ich eben ein eigenes Feld bauen musste.“ Zwei Jahre hat das ingesamt gedauert, doch jetzt kann dafür, hoch über Plütscheid, mit einem sagenhaften 360-Grad-Eifelblick nach Lust und Laune gespielt werden.

Und die Runde sei offen für weitere Mitspieler, sagt Bonacker. Anmelden müsse man sich nicht. „Einfach vorbeikommen und mitspielen reicht aus“, sagt er. Übrigens könne auch an anderen Tagen gespielt werden. „Für einen Unkostenbeitrag von einem Euro in der Stunde – einfach weil das alles ja auch gepflegt werden muss.“ Etwa 5000 Euro habe die Anlage letztlich gekostet. „Hier war ja vorher nichts, nur eine ungenutzte Fläche.“

Kugeln bringe jeder Spieler im Idealfall selber mit, sagt Bonacker. „Im Notfall haben wir aber auch noch genug hier.“ Er träume davon, dass sich auch in anderen Orten ähnliche Initiativen zusammenfinden. „Boule ist ja ein Spiel, das Jung und Alt gleichermaßen spielen können, und in manchen Orten gibt es ja Felder, wie zum Beispiel in Schönecken, die einfach genutzt werden müssen“, sagt Annemie Meyer. „Wenn sich dann an mindestens drei Plätzen solche Gruppen wie wir zusammengefunden haben, könnte man sehr schön kleine Wettbewerbe untereinander austragen“, sagt Bonacker.