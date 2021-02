Wahl : Podiumsdiskussion zur Landtagswahl

Bitburg (red) Zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz kommen die Kandidaten des Eifelkreises zu Wort. Die Katholische Erwachsenenbildung (KEB) Westeifel und die Gleichstellungsbeauftragte des Eifelkreises laden zu einer Podiumsdiskussion ein.

Termin ist am Mittwoch, 3. März, um 18.30 Uhr im Haus der Jugend in Bitburg. Themen sind die Gleichstellung, die Erwachsenenbildung in Rheinland-Pfalz, der Klimawandel und einfache Sprache. Moderator ist Klaus Greichgauer, Trier.