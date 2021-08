Vortrag : „Münte“ mischt sich weiter ein

Prüm Der Geschichtsverein Prümer Land lädt ein zum Abend mit dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden Franz Müntefering.

Ein Sauerländer in der Eifel: Franz Müntefering, ehemaliger Bundesvorsitzender der SPD, Fraktionschef, Minister und Mann der, wie er einst postulierte, „klaren Kante“, kommt in die Abteistadt, auf Einladung des Geschichtsvereins Prümer Land. Der 81-Jährige gastiert am Donnerstag, 19. August, 19 Uhr, in der Karolingerhalle, im Rahmen der Reihe „Brennpunkt Geschichte“. Es ist ein verschobener Termin: Müntefering sollte schon im vorigen Jahr zu seinem Vortrag nach Prüm kommen, wie so vieles während der Corona-Pandemie musste der Abend abgesagt werden.