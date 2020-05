Demo für Grenzöffnung : Politiker fordern offene Grenzen

Echternach (rh) Die Lokalpolitiker aus der Grenzregion haben am Freitag in Echternach die Öffnung der Grenze zu Luxemburg gefordert.

Zudem haben die Bürgermeister der Kommunen an Mosel und Sauer eine gemeinsame Erklärung zum diesjährigen Europatag am 9. Mai verfasst. Die Erklärung beginnt mit einem Verweis auf den 8. Mai, an dem sich das Ende des 2. Weltkriegs zum 75. Mal jährt. „Die Region Saar-Lor-Lux hat dank offener Grenzen und dank des Euro als gemeinsamer Währung einen beispiellosen Aufschwung genommen. Hierauf schauen wir in Dankbarkeit am heutigen Tage zurück“, heißt es in der Erklärung. Und weiter: Der Moselort Schengen stünde in der ganzen Welt für ein Europa ohne Grenzen und sei beispielhaft für das Überwinden nationaler Grenzen und nationalen Denkens. Deshalb sei die Einführung von Grenzkontrollen an Mosel und Sauer „ein Rückschlag in der konkreten Umsetzung der Europäischen Idee.