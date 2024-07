Gummibärchen und Schnaps Amen – So sei es! Anna Carina Krebs ist die neue Chefin der VG Südeifel

Einige Legenden ranken sich um die jahrhundertealte St. Maximin-Kirche in Weidingen. Sie ist ein berühmter Wallfahrtsort für Pilger und damit ein wichtiges Aushängeschild für das kleine Dorf in der Südeifel. Nebenan, im Dorfgemeindehaus, geht es an diesem Abend eigentlich politisch zu. Aber in manchen Momenten schwappt der eine oder andere christliche Brauch über und schleicht sich in die Sitzung des Verbandsgemeinderates Südeifel.