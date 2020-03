Verbandsgemeinden und Kreis sagen Sitzungen ab : Politisches Leben kommt im Eifelkreis zum Stillstand

Foto: Fritz-Peter Linden

Bitburg-Prüm Covit-19 legt auch den politischen Betrieb im Eifelkreis lahm. Verbandsgemeinden und Kreis sagen Rats- und Ausschusssitzungen ab. Doch was, wenn wichtige Entscheidungen anstehen?

Die Bettinger würden gerne ihre Burgstraße sanieren, die Kyllburger den Annenberg. In Mützenich ist ein Solarpark geplant, und in Orenhofen steht die Renovierung der Grundschule an.

Diese und andere Themen stehen für Eifeler Gemeinderäte auf der Tagesordnung. Bei Sitzungen in den kommenden Wochen sollten etliche Beschlüsse fallen, Projekte angestoßen werden. Doch ob sich die Gremien treffen werden, steht vielerorts noch nicht fest. Und somit werden wohl auch viele Angelegenheiten in den Dörfern und Städten des Kreises vorerst ungeklärt bleiben.

Das Corona-Virus hat reichlich Sand ins politische Getriebe gestreut. Denn auch bei Rats- und Ausschusssitzungen kommen ja Menschen zusammen, wenn auch selten mehr als 30. Um die Verbreitung der Krankheit einzudämmen, denke daher viele Verwaltungen derzeit darüber nach, die Versammlungen abzublasen.

Eine Entscheidung getroffen hat bereits Landrat Joachim Streit: Alle Sitzungen des Kreises im März und April,vom Schulträgerausschuss am Dienstag über den Kreistag, am 30. März, bis hin zum Jugendhilfeausschuss am 20. April, werden aus Sicherheitsgründen abgesagt. Ob und wann sie nachgeholt werden, stehe noch nicht fest.

Moritz Petry, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Südeifel teile ebenfalls mit: der VG-Rat, ursprünglich angesetzt für Mittwoch, werde ausfalen. Sowie alle weiteren Ausschusssitzungen in den kommenden Monaten.

Gleiches gilt für die VG Speicher und die VG Arzfeld. Allerdings werden im Islek noch Sitzungen, für die bereits eingeladen wurde, stattfinden, kündigt Bürgermeister Andreas Kruppert an: „Über den VG Rat am 13.5. werden wir nach Abschätzung der Lage in einigen Wochen entscheiden.“

Auch rund um Prüm wird in den nächsten Wochen kein Gremium der VG tagen, sagt Bürgermeister Aloysius Söhngen. Sämtliche Sitzungen fallen aus Sicherheitsgründen flach.

Ebenfalls abgesagt: die Sitzung des Bitburger Bauausschusses am Mittwoch. Das heißt laut Stadtchef Joachim Kandels aber nicht, dass es keine Beschlüsse geben wird. Die Mitglieder sollen die Möglichkeit haben, über E-Mail abzustimmen.

Solche sogenannten „Umlaufbeschlüsse“ hält auch der Arzfelder Bürgermeister Kruppert für eine „Möglichkeit, um im Einzelfall Entscheidungen herbeizuführen.“ Doch auch ohne solche Rundschreiben müssten die Behörden nicht zum Stillstand kommen.

Denn in besonders dringenden Fällen, etwa wenn Fördergeld droht zu verfallen oder andere Fristen auslaufen, steht den Bürgermeistern nach Paragraf 48 der Gemeindeordnung ein sogenanntes „Eilentscheidungsrecht“ zu. Nach Absprache mit den Beigeordneten dürfen Amtsinhaber also anstelle des jeweiligen Gremiums selbst entscheiden, was zu tun ist.

Apropos selbst entscheiden — das müssen jetzt auch die vielen Ortsgemeinden im Eifelkreis. Die Verbandsgemeinden überlassen den Dörfern und Städten freie Hand. Sie empfehlen den Orten nur, nicht dringliche Sitzungen auf Eis zu legen. Folge leisten müssen die Gemeinden diesem Vorschlag aber nicht. Und die Meinungen darüber, wie nun zu verfahren ist, gehen hier durchaus auseinander.

So teilt zwar der Prümer Stadtbürgermeister Johannes Reuschen am Montag mit, dass die Sitzung des Stadtrats, vorgesehen für Dienstag, 17. März, abgesagt ist. In Bettingen und Irrel aber finden am selben Tag noch Sitzungen statt. Zur Erklärung sagt etwa der Irreler Ortsbürgermeister: „Wir setzen uns nur in einem überschaubaren Kreis zusammen und stimmen über einen Tagesordnungspunkt ab. Das dauert nur wenige Minuten.“ Das Risiko einer Ansteckung der Mitglieder hält er für „minimal“.