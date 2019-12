Blaulicht : Mehr als 30 Autos in Bitburg beschädigt

Foto: Polizei Bitburg

Bitburg Mehr als 30 Autos sind Samstagabend in der Bitburger Innenstadt beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei in Bitburg wurden an den meisten der Fahrzeuge die Scheibenwischer abgerissen oder abgeknickt.

Meldungen zu den Taten gingen kurz vor 21 Uhr bei der Polizei ein. Beamte erwischten wenig später einen 43 Jahre alten Mann auf frischer Tat. Der Mann ist der Polizei von anderen Vorfällen her bereits bekannt. Er wurde vorläufig festgenommen und blieb zur Verhinderung weiterer Straftaten vorübergehend in Gewahrsam.