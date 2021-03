Kriminalität : Polizei Bitburg hat eine neue Spur zu Bettinger Autoknackern

Bettingen/Olsdorf Es ist stockfinster, als die Seniorin die Gestalten in ihrer Nachbarschaft sieht. Zu Fuß schleichen vier Männer im Dunkel der Nacht durch die Bettinger Straßen. Was sie da wohl zu suchen haben? Die ältere Dame denkt sich erstmal nichts dabei.

Unbekannte, so hatte es die Polizeiinspektion Bitburg damals gemeldet und der TV berichtet, hatten in der Nacht zum ersten März vier Autos in Bettingen und im Nachbarort Olsdorf geknackt. Und dabei auch Beute gemacht. Dadurch alarmiert, wählt die Frau also die 110.

Was genau die Dame den Beamten noch an Indizien übermittelt hat, kann Hamm aus taktischen Gründen nicht verraten. Ebenso wenig, was die Diebe in jener Nacht so alles mitgehen ließen: „Das ist Täterwissen“. Klar ist aber: Die Polizei ist durch den Tipp der Dame und weitere Hinweise von Zeugen einen entscheidenden Schritt weitergekommen bei der Fahndung.