Verkehr : Polizei Bitburg zieht berauschte Fahrer aus dem Verkehr und kündigt mehr Kontrollen an

Foto: dpa/Sven Hoppe

Die Bitburger Polizei hat am Wochenende mehrere Auto- und E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen, die berauscht am Steuer saßen - und für die nächste Zeit mehr und flächendeckende Kontrollen angekündigt.

Wie die Polizei mitteilte, stoppte ein Streife der Polizeiinspektion Bitburg am Freitag gegen 16.30 Uhr eine 42-jährige Autofahrerin in der Hauptstraße in Trimport. Dabei stellten die Beamten bei der Fahrerin „drogentypische Ausfallerscheinungen“ fest Ein Vortest reagierte positiv auf Amphetamin.

Als eine Streife gegen 21.20 Uhr in der Krankenhausstraße in Bitburg einen E-Scooter-Fahrer kontrollieren wollte, versuchte der Mann beim Anblick des Streifenwagens zu flüchten. Er konnte wenige Meter entfernt aufgegriffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei stellten die Polizisten fest, dass er unter dem Einfluss von Cannabis stand.

Auch am Samstag fielen Verkehrsteilnehmer bei Kontrollen auf. Bei einem Autofahrer wurde gegen 22.20 Uhr in der Bahnhofstraße in Speicher ein Atemalkoholwert von 0,93 Promille gemessen. In Echternacherbrück stand ein 40-jähriger Autofahrer unter Cannabis-Einfluss.

Ebenfalls in Echternacherbrück stellte die Polizei am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr bei einem 32-jährigen Autofahrer eine Atemalkoholkonzentration von 1,01 Promille fest. Eine Stunde später wurde in Bitburg ein 20-jähriger Mann auf einem E-Scooter angetroffen. Der Mann stand nicht nur unter dem Einfluss von Cannabis, er war auch mit 0,68 Promille alkoholisiert. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Cannabisblüten.

Auf der B 257 bei Bitburg stellte die Polizei gegen 22.30 Uhr bei einem Autofahrer Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum fest. Ein Drogenschnelltest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Bei der Durchsuchung seines Autos fand die Polizei eine geringe Menge Cannabis.

Allen Fahrer, bei denen Alkohol- und Drogenkonsum festgestellt wurde, wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen sie wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Zudem müssen sie ihren Führerschein abgeben.