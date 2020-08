Blaulicht : Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Die Polizei war wieder im Einsatz. Foto: Klaus Kimmling Foto: TV/Klaus Kimmling

Bitburg Die Polizeisucht Zeugen einer Unfallflucht. Der Vorfall, bei dem ein schwarzer Auto A6 beschädigt wurde, ereignete sich am Dienstag zwischen 16.10 und 16.30 Uhr in der hinteren Parkreihe des Parkplatzes der ROFU-Kinderland-Filiale in der Saarstraße.

Als die Besitzerin des Wagens nach einem Einkrauf zurückkehrte, bemerkte sie Schäden am Kotflügel. Der Verursacher flüchtete ohne sich um den Schaden zu kümmern.