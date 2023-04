Polizisten machen bei Austausch mit Worin sich Polizeiarbeit in Deutschland und Luxemburg unterscheidet

Bei einer Sache merkt man Nick Sauber an, dass er etwas neidisch ist. Vergleicht der 25-jährige Polizist seine Ausrüstung mit der von Kollegin Duresa Muftari, dann hat diese ihm einen Taser voraus. „Den haben wir nicht“, sagt Sauber. Woran das liegt: Der 25-Jährige arbeitet eigentlich in Luxemburg, genauer gesagt in Echternach, als Gesetzeshüter. Eigentlich, denn als wir ihn besuchen, ist er gerade an die Polizei Bitburg ausgeliehen. Im Gegenzug für Duresa Muftari, die gerade einige Tage bei der Polizei im Großherzogtum verbracht hat.