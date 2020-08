Blaulicht : Polizei sucht Zeugen eines Parkplatz-Unfalls

SYMBOLBILD - 27.07.2015, Niedersachsen, Osnabrück: Ein Blaulicht leuchtet am auf dem Dach eines Polizeiwagens. (zu dpa: «Rechtschreibung hohe Hürde für Traumberuf Polizist") Foto: Friso Gentsch/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Friso Gentsch

Bitburg Die Polizeiinspektion Bitburg sucht einen jungen Mann, der am Freitag, 17. Juli, gegen 10.35 Uhr Zeuge eines Parkplatzremplers wurde. Eine ältere Frau versuchte an dem Morgen mit ihrem Hyundai ix20 aus einer Parklücke am Parkplatz Grüner See in der Straße Römermauer auszuparken.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Da sie sich beim Rangieren umständlich verhielt, half ihr der jüngere Mann und zeigte ihr die Abstände zu den anderen Autos per Handzeichen an. Trotz lautstarkem Stopp-Rufens des Einweisers kam es dennoch zu einer Berührung mit einem anderen geparkten Wagen – in dem Fall einem VW Golf Plus. Die ältere Dame entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um den Schaden zu kümmern. Auch der etwa 20 bis 25 jährige, schlanke Einweiser, der eine kurze Hose und weiße Socken, eine helle Baseball-Kappe und eine Bauchtasche schräg über der Schulter trug, entfernte sich. Eine weitere Zeugin meldete schließlich den Unfall bei der Polizei.