Bildung : Verkehrshelferinnen und -helfer geehrt

Die Verkehrshelferinnen und Verkehrshelfer des Biesdorfer St.-Josef-Gymnasiums. Hintere Reihe: Lenja Kruppert, Melina Neuerburg, Carl Braun, Leon Spang und Zoé Germeshausen, mittlere Reihe: Melia Gödert, Hannah Becker, Julia Scheckenbach und Sabrina Maas, vordere Reihe: Helena Otten, Hannah Marie Schu, Hannah-Sophie Laubauch und Domenic Schmitz. Foto: Rudolf Otten

Biesdorf (red) Am St.-Josef-Gymnasium Biesdorf sichern freiwillige, ausgebildete Verkehrshelferinnen und -helfer täglich bei jedem Wetter den Weg zur Bushaltestelle. In diesem Schuljahr meisterten die Schülerlotsen wegen der Corona-Pandemie besonders widrige Umstände und ließen sich in ihrer Tätigkeit nicht beirren.

Polizei­ober­kommissar Volker Zanters würdigte ihren sozialen Einsatz mit Urkunden und überreichte ihnen als Dank An­stecker und Rucksäcke.

Die Schulgemeinschaft dankt den Schülerlotsen herzlich für ihr unermüdliches Engagement, ebenso Volker Zanters für die Kooperation der Polizeiinspektion Bitburg-Prüm im Bereich Verkehrssicherheit sowie der Landesverkehrswacht Rheinland-Pfalz für Ausbildungsmaterial und Arbeitskleidung.