Kriminalität : Angriff in Bitburg: Fremder schlägt jungen Mann ins Gesicht

Hier, in der Trierer Straße, soll es passiert sein. Sonntags um 6 Uhr ist die Stadt allerdings nicht so belebt wie auf diesem Bild: Foto: TV/Anja Theis

Bitburg Ohne Vorwarnung soll ein Unbekannter einen jungen Mann in Bitburg angegriffen haben. Sehr viel ist über die mutmaßliche Körperverletzung aber noch nicht bekannt.

Sonntagmorgen, 6 Uhr, in der Bitburger Innenstadt. Ein 29-Jähriger geht durch die menschenleere Trierer Straße. Da kommt plötzlich, nahe dem Eingang zur Kreissparkasse, ein Fremder auf ihn zu. Und schlägt ihm, ohne Vorwarnung oder Grund, zweimal mit der Faust ins Gesicht. Die Folge: eine Verletzung am Unterkiefer.

So schildert ein junger Mann der Polizei Bitburg, was ihm am Sonntagmorgen widerfahren sein soll. Und viel mehr Informationen über die mutmaßliche Körperverletzung scheint er für die Ermittler auch nicht gehabt zu haben, wie ein Anruf bei der Inspektion ergibt.

Das Motiv, sagt ein Sprecher: völlig unklar. Das Aussehen des Täters: unbekannt. Denn es sei noch dämmerig gewesen um 6 Uhr. Der Geschädigte habe also weder zur Statur des Angreifers, noch zu dessen Alter, eine Angabe machen können. „Uns wäre es auch lieber, wir wüssten noch mehr — aber so ist es leider nicht“, erklärt ein Beamter, der mit dem Fall vertraut ist.

Und so seien die Ermittlungen in der Sache bislang im Sande verlaufen. Auch eine Befragung im Umfeld des Opfers sei erfolglos geblieben. Zeugenhinweise: bislang Fehlanzeige. „Um diese Zeit ist in der Stadt ja kaum was los“, sagt der Polizist.