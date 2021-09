Kriminalität : Mord und Selbstmord in der Südeifel: Mann erschießt Ex-Frau und dann sich selbst

Foto: TV/Christian Altmayer

Wallendorf Etliche Polizisten haben am Wochenende einen Mann und seine Ex-Frau in der Südeifel gesucht. Gefunden haben sie letztlich zwei Leichen. Denn der 52-Jährige hatte wohl sich und die 30-Jährige erschossen. Was bisher bekannt ist.