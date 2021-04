Corona-Bekämpfung : Eifeler halten sich an Ausgangssperre

Eifelkreis Weil der Inzidenzwert im Eifelkreis Bitburg-Prüm zuletzt an mehreren Tagen hintereinander über 100 lag, war eine Ausgangssperre verhängt worden. Dabei haben sich die Bürger an diese Vorgabe gehalten.

Das Wetter taugte am Wochenende nicht mal zum Abendspazierengang, und ohne Freizeitaktivitäten ist es ohnehin ruhig in Bitburg wie auch in Prüm. So war es auch nicht verwunderlich, dass es im Einsatzgebiet der Polizei Bitburg bis Sonntagmittag keine Verstöße gegen die Ausgangssperre gegeben hat. Auch in Prüm haben sich die Bürger an die Vorgaben gehalten. Die Menschen, die kontrolliert worden waren, konnten alle belegen, dass sie von oder zur Arbeit unterwegs waren, wie von der Polizei Prüm zu erfahren war.