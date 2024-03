Fitness im Dienst wichtig Polizei informiert über Sporttest – Wie werden eigentlich „fertige“ Polizisten kontrolliert?

Wer Interesse am Polizeiberuf hat, für den bietet die Polizei Bitburg einen Infotag am Samstag, 30. März, ab 10 Uhr, im Europäischen Berufsbildungswerk, an. Dort wird der Sporttest vorgestellt und gemeinsam geübt. Die Interessenten sollen deshalb bitte unbedingt Sportkleidung mitbringen. Die Veranstaltung hat ausdrücklich keinen Wettkampfcharakter, sagt die Polizei. Anmeldungen bitte mit Name, Geburtsdatum und Erreichbarkeit an: pibitburg.einstellungsberatung@polizei.rlp.de