Eifelkreis : Polizei muss immer öfter Parties auflösen - Nächtliche Ruhestörungen nehmen in Corona-Zeiten zu

Bitburg Insgesamt 16 Mal ist die Polizei Bitburg am vergangenen Wochenende ausgerückt, um laute Feiern in der Eifel aufzulösen. Anwohner hatten die Parties in der Stadt, in Echternacherbrück, Bollendorf, Orsfeld, Rittersdorf und Kyllburg gemeldet, weil sie sich in Nachtruhe gestört fühlten.