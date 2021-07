Sachbeschädigung : Unbekannte zerkratzen Dacia

Prüm (red ) Eine Sachbeschädigung an einem braunen Dacia Logan meldet die Polizei Prüm. Laut Mitteilung wurde am Freitag, zwischen 9.30 und 10.45 Uhr, in der Prümer Tiergartenstraße die Fahrerseite des Dacia durch einen oder mehrere unbekannte Täter mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern beziehungsweise verdächtigen Wahrnehmungen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551/942-0 oder per E-Mail an pipruem.dgl@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

