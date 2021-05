Kriminalität : Polizei fasst in Neuerburg Diebe mit Vorliebe für Alkohol

Neuerburg Die Polizei hat in der Nacht auf Sonntag zwei jugendliche Einbrecher in Neuerburg erwischt. Der TV hat über den Vorfall bereits kurz berichtet. Am Dienstag sind auf TV-Anfrage aber weitere Informationen zu der Tat bekannt geworden.

Demnach hat wohl ein Zeugenhinweis die Ermittler auf die Spur der Täter gebracht, wie Christian Hamm, Leiter der Bitburger Inspektion, sagt. Ein Anwohner hatte bemerkt, wie zwei junge Männer am frühen Abend mit einem Roller vor dem Rewe-Markt hielten und über den Zaun kletterten. Sie brachen in ein Lager ein und stahlen einige alkoholische Getränke.