Fünf Heranwachsende erlauben sich in Bitburg einen schlechten Scherz : Einbruch ins Housinggelände

Nahe des neuen Rot-Kreuz-Zentrums in der ehemaligen Commissary in der Bitburger Housing sind fünf Jugendliche auf das Gelände eingedrungen. Foto: TV/Dagmar Dettmer

Bitburg Polizei stellt fünf Heranwachsende, die nahe des neuen DRK-Lagers in Bitburg auf ein hoch gesichertes Areal eingestiegen sind – und direkt festgenommen wurden.

(de) Das Material ist wichtig. Für manche lebensnotwendig. Schutzausrüstungen – ob Masken, Anzüge, Brillen oder Handschuhe. Was es an Vorrat gibt, wird von Eifelkreis und dem DRK-Kreisverband Bitburg-Prüm zentral in einem hoch geschützten Trakt der neuen Corona-Sichtungsstelle in der Bitburger Housing gelagert.