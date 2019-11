Blaulicht : Parkplatzrempler flüchtet von Prümer Sommerplatz

Prüm Die Polizeiinspektion Prüm sucht einen flüchtigen Unfallverursacher. Der Unbekannte hat am Mittwoch, 27. November, einen ordnungsgemäß geparkten Toyota Avensis zwischen 8.30 und 10.10 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken an der hinteren rechten Fahrzeugecke beschädigt.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass der Flüchtige ein helles Auto nutzte. Zeugen, die Hinweise zu dem Verkehrsunfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefon 06551/942-0 oder per E-Mail unter an pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.