Blaulicht : Wohnungseinbruch in Sinspelter Einfamilienhaus

Foto: TV/Frank Göbel

Sinspelt Unbekannte sind in ein Einfamilienwohnhaus in der Straße In der Gracht eingebrochen. Während der Abwesenheit der Bewohner verschafften sich der oder die Täter am Donnerstag,28. November, zwischen 17.15 Uhr und 19.30 Uhr Zutritt in das Gebäude, indem sie die Haustür aufbrachen.

Sie durchsuchten Schränke und Schubladen. Die Polizeiinspektion Bitburg teilt mit, dass noch keine genauen Angaben zum Diebesgut gemacht werden können.