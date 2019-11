Blaulicht : Einbruch in Raiffeisenbank Arzfeld - Zeugen gesucht

Arzfeld/Prüm Die Polizei konnte in der Nacht zum Sonntag Einbrecher daran hindern, sich Zutritt zur Filiale der Raiffeisenbank in Arzfeld zu verschaffen. Die Täter konnten allerdings fliehen.

Mehrere unbekannte Täter versuchten in der Nacht zum Sonntag, 10. November, in die Raiffeisenbank in Arzfeld einzubrechen. Durch schnelle Reaktion der Polizeiinspektion Prüm konnte die Täter dabei gestört werden. Allerdings waren sie in der Lage mit einem bereitstehenden Auto über die Bundesstraße 410 und die Autobahn 60 nach Belgien zu entkommen.