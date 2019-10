Blaulicht : Polizei sucht nach flüchtigem Unfallfahrer

Polizei sucht nach flüchtigem Unfallfahrer.

Badem Die Polizei sucht Hinweise zu einem Fahrer, der in Badem nach einem Unfall geflüchtet ist, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Nach bisherigen Ermittlungen wurde zwischen Freitag, 11. Oktober, 18.30 Uhr und Samstag, 12. Oktober, 9 Uhr, in der Dudeldorfer Straße vor der Hausnummer 22a ein grauer VW Passat an der vorderen Beifahrerseite stark beschädigt.

Wie es genau zum Schaden kam, ist bisher noch unbekannt.