Blaulicht : Polizei sucht Unfallflüchtigen

Prüm Zu einer Unfallflucht ist es am Donnerstag laut Polizei in der Bahnhofstraße in Prüm gekommen. Auf dem Parkplatz zwischen der Provinzial Versicherungsagentur und der Shisha-Bar stieß vermutlich der Fahrer eines Pritschenwagens mit seinem Heck gegen einen BMW und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken