Blaulicht Unbekannte stehlen Pick-up samt Anhänger

Daun · (red) Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag gegen 0.50 Uhr vom Maibaum-Platz an der Grillhütte in Daun-Neunkirchen einen Nissan Pick-Up samt Anhänger entwendet. Ein Baustellenschild, das sie an bisher unbekannter Stelle zuvor entwendet hatten, ließen sie dort zurück.

01.05.2023, 16:41 Uhr

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Carsten Rehder