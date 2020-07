Unfall mit schwarzem Seat Leon : Polizei sucht Unfallstelle – Betrunkener Mann bei Waxweiler gestoppt

Waxweiler (red) Weil es gegen 23.10 Uhr mit quietschenden Reifen in die Luxemburger Straße in Waxweiler eingefahren sei, fand die Polizei ein schwarzes Auto der Marke Seat Leon am Donnerstag, 16. Juli, verdächtig.

Das teilt die Polizei mit. Sie hielt es an, um es zu kontrollieren.

Bei dem 20-jährigen polnischen Fahrzeugführer wurde Alkoholeinwirkung festgestellt. Ein Atem-Alkoholtest sei vor Ort nicht möglich gewesen, sodass dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen wurde.

An dem Fahrzeug stellte die Polizeit frische Unfallspuren fest. Der Führerschein des Fahrers, sowie dessen Auto stellte die Polizei sicher.