Blaulicht : Zeugen einer Unfallflucht gesucht

Lichtenborn Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls. Er ereignete sich am Mittwoch, 26. August, gegen 6.20 Uhr auf der B 410 bei Fuchswiese. Ein schwarzer 3er-BMW mit luxemburgischem Kennzeichen war in Richtung Arzfeld unterwegs, als er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte und den linken Außenspiegel erheblich beschädigt.

Der Unfallver­ursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Er dürfte ebenfalls Schäden am linken Außenspiegel aufweisen.