Blaulicht : Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht

Foto: TV/Klaus Kimmling

Prüm Böse Überraschung am Morgen: Als der Besitzer eines Mercedes-Benz am Morgen des Mittwoch, 9. September, zu seinem in der Langemarckstraße geparkten Wagen kam, stellte er fest, dass ein Unbekannter sein Auto beschädigt hatte.