Polizei : Crash beim Ausparken: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen. Foto: dpa/Stefan Puchner

Wittlich Wegen widersprüchlicher Angaben der Beteiligten sucht die Polizei nun Zeugen eines Verkehrsunfalls am Dienstag gegen 15.45 Uhr auf dem Parkplatz am Schlossplatz in Wittlich. Ein Fahrzeug, dessen Fahrerin sich auf der Suche nach einem Parkplatz befand, wurde durch ein anderes Fahrzeug beim Ausparken beschädigt.