Blaulicht : Unbekannter löst Radmuttern

Als der Fahrer zu seinem Auto kam, entdeckte er die gelösten Radmuttern. Foto: Friso Gentsch/dpa Foto: dpa/Friso Gentsch

Prüm/Pronsfeld (red) Die Polizei fahndet nach einem noch Unbekannten, der an einem blauen Skoda Yeti die Radmuttern des linken Vorderreifens gelöst hat. Der Täter machte sich an dem Wagen am Samstag, 1. August, zwischen 12 und 14 Uhr zu schaffen.

Als mögliche Tatorte kommen sowohl der Ford-Madison-Platz in Prüm als auch die Ortslage Pronsfeld in Frage.

Der Fahrer des manipulierten Wagens stellte die Veränderungen frühzeitig fest und begab sich umgehend in eine ansässige Werkstatt. Dort wurde festgestellt, dass alle Radmuttern gelöst waren. Der Aufmerksamkeit des Fahrers ist es zu verdanken, dass es zu keinem Verkehrsunfall kam.

Auffällig war, dass nur das linke Vorderrad angegangen wurde. Daher appelliert die Polizei an alle Autofahrer ihr Fahrzeug regelmäßig auf Veränderungen zu überprüfen.