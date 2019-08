Großeinsatz in Mettendorf : 72-Jähriger nach Familienstreit im Krankenhaus

Mettendorf Mettendorf hat einen unruhigen Sonntagabend erlebt. Grund war eine familiäre Auseinandersetzung, die aus dem Ruder lief.

Am Sonntagabend gab es in Mettendorf einen größeren Einsatz von Polizei und Rettungsdienst, der große Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit erzeugte. Nach Angaben. der Polizei in Bitburg war bei einer familiären Auseinandersetzung ein 72 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er wurde von Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Zuge des Einsatzes wurde eine 71 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen. Die Kriminalpolizei habe noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen, so der Pressesprecher der Polizei.