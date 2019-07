Unglück : Polizei zieht Toten aus Weiher

Bitburg (siko) Zu einem tragischen Unfall ist es am Donnerstagmittag in Bitburg gekommen. Nach Informationen der Kriminalpolizei war ein über 60 Jahre alter, gehbehinderter Mann im Waisenhaus Park in den Weiher gefallen.

Weiterleiten Drucken Von Konrad Geidies