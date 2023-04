Mann geht mit Python um den Hals spazieren Lieber Schlange als Nerz

Bitburg · Ein Mann geht in Bitburg mit seiner Schlange um den Hals spazieren. Halb so wild. Also die Geschichte. Und die Schlange. Alles.

28.04.2023, 07:09 Uhr

Ein Mann ist in Bitburg mit seiner Schlange Gassi gegangen. Foto: picture alliance/dpa/Ameer Al-Mohammedawi

Von Christian Thome Redaktion Eifel

Wir brauchen einen Namen für die Schlange. Keine Lust, hier ständig „Python“ zu sagen. Ich klaue beim Kollegen Linden, der in einer morgendlichen Konferenz „Monty“ als Namen ins Spiel brachte. Also, Monty, passt.