Blaulicht : Polizeiinspektion Prüm meldet zwei Einbrüche

Prüm/Büdesheim (red) Gleich zweimal waren am vergangenen Wochenende Einbrecher im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Prüm auf Diebestour.

Am Samstag wurde in der Prümer Wenzelbachstraße, zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Hierbei wurde durch einen oder mehrere Täter eine Terrassentür aufgehebelt und unter anderem Schmuck entwendet.

In Büdesheim wurde ebenfalls am vergangenen Samstag, zwischen 6 Uhr und Sonntag, 17 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Kleeberg eingebrochen. Hier hebelten der oder die Täter ein Fenster auf.