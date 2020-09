Porzellanhaus Schönhofen feiert das 50-jährige Bestehen : Der Einzelhandel muss flexibel sein

Bitburg Eigentlich sollte schon im Frühjahr groß gefeiert werden, dann kam eine Pandemie dazwischen. Doch unter den Tisch will das Team des Traditionsbetriebs das Jubiläum nicht fallen lassen.

„Gegründet wurde das Unternehmen von meinen Eltern im Februar 1970. Jetzt sollten wir auch endlich feiern, wir wissen ja nicht, was noch auf uns zukommt“, sagt sie. Schon im Herbst seien die Vorbereitungen angelaufen. „Auf der Messe in Paris ging es los damit, dass ich mich fragte, wie wir unsere Leistungsfähigkeit zeigen können – denn der Einzelhandel ist stark, auch mit der Konkurrenz des Internets, sofern er flexibel bleibt.“ Es komme halt drauf an, frisch und offen für Neues zu sein.

„Als meine Eltern eröffneten, damals in der Hauptstraße 11, waren die Amerikaner noch hier, und der Einzelhandel in Bitburg war noch ganz anders aufgestellt als heute. Das waren zum Beispiel bei uns die Zeiten, in denen noch ganze große Geschirrsets verkauft wurden “, sagt sie. Als die Truppen dann abzogen, stieg sie 1986, nach ihrem BWL-Studium und einem Abstecher in die Systemanalyse, im elterlichen Betrieb ein, den sie schließlich 1992 übernahm.