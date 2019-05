Post : Türchen zu, Türchen auf, und weiter geht’s am Hahnplatz

Tür auf (von links): Stefan Berrens, Inge Pfaff (Seniorchefin der Buchhandlung) und Sabine Rehm. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm Die Buchhandlung Hildesheim übernimmt in Prüm jetzt den Postdienst, am Donnerstag war Eröffnung der neuen Partnerfiliale in der Stadtmitte.

Sabine Rehm lernt noch, während die ersten Kunden schon durch die Tür kommen: Die Chefin der Buchhandlung Hildesheim lässt sich gerade von Stefan Berrens zeigen, wie man das alles richtig macht mit den unterschiedlichen Umschlägen, Päckchen und was sonst noch in einer Partnerfiliale der Post erledigt werden muss. Denn an diesem Donnerstagmorgen, seit 9 Uhr, hat sie erstmals geöffnet.

Sabine Rehm wird es schon hinkriegen, zusammen mit ihren neuen Mitarbeitern: „Ich bin da auch ganz fremd reingekommen“, sagt Berrens, der die Filiale in Speicher betreibt. „Aber das kommt mit der Zeit.“

Lange schon haben sich die Bürger aus Prüm und dem Umland gesorgt: Will die Postbank ihre Dienststelle in der Bahnhofstraße erhalten? Und bereits vor einigen Jahren deutete sich an: Das wird wohl nichts mehr, das zeigte allein schon die Personalpolitik. Der Mangel an Mitarbeitern verursachte immer wieder kurzzeitige Schließungen der Dienststelle, wenn jemand erkrankte.

Trotz aller Beteuerungen, schon damals, aus der Zentrale, dass an eine Schließung absolut nicht gedacht sei: Man hörte es zwar gern, aber gewettet hätte niemand darauf, dass das Unternehmen wirklich dauerhaft in der Stadt bleibt.

Seit Donnerstag dieser Woche (der TV berichtete) ist endgültig die Birne geschält: Die Postbank ist raus, der Geldautomat abgebaut, und man hat sich beim Konzern, wie es dann selbstverständlich heißt, diese Entscheidung „nicht leicht gemacht“. Schon klar.

Und doch, es geht, wenn auch ohne Bankdienste, an anderer Stelle weiter: Was die Post jenseits des Bankgeschäfts bietet, findet man jetzt, auch das erfreulich, wieder am Hahnplatz, also mittendrin im Städtchen. Denn pünktlich zur Schließung in der Bahnhofstraße springt die Buchhandlung Hildesheim ein und übernimmt alles, was Paket- und sonstige Dienste einer Postfiliale betrifft.

Allerdings nicht im Stammhaus vorne an der Hahnstraße, sondern praktisch in dessen Rücken, am Klosterhof direkt vor dem Regino-Gymnasium.

Und das tut man sogar zu durchgehenden Öffnungszeiten, nämlich von 9 bis 18 Uhr. „Ich denke, das wird auch so bleiben“, sagt Sabine Rehm. Auch wenn es davon abhänge, wie stark die Dienststelle von den Bürgern in Anspruch genommen werde.