Corona im Eifelkreis : Arztpraxis vorsorglich geschlossen

Bitburg () Ihre Praxis ist zu, sie selbst steht unter Quarantäne, wie ihre Kollegen auch. Dabei wurde bei der Bitburger Ärztin Heidi Weber gar keine Infektion nachgewiesen. Im Gegenteil. „Der Test war negativ.

So, wie nun auch für die Ärztin selbst. Gerade hat sie noch die Corona-Ambulanz im Bitburger Kreismuseum aufgebaut (der TV berichtete), nun steht sie selbst vorsorglich unter Quarantäne. Eine für sie völlig ungewohnte Situation. „Vor allem, dass ich zu den mir nächsten Menschen, meinen Mann und meine Kinder, nun Abstand halten muss und wir nicht mehr zusammen essen dürfen, ist eine wirkliche Umstellung“, sagt Weber. Nicht einkaufen gehen zu können, belaste sie wiederum gar nicht. „Es ist vor allem dieser emotionale Stress, dass man wirklich Angst hat, irgendjemanden zu Nahe zu kommen, weil niemand will verantworten müssen, einen anderen angesteckt zu haben.“

Was der eine vergleichsweise leicht wegsteckt wie eine Erkältung, kann für den nächsten eine Erkrankung zu Folge haben, die intensivmedizinische Betreuung erfordert. Das weiß natürlich auch Heidi Weber. Deshalb steht sie auch hinter der vorsorglichen Schutzmaßnahme, die Praxis diese Woche zu schließen. Sie geht davon aus, Osterdienstag wieder öffnen zu können, wenn auch das zweite Testergebnis negativ war. Und bis dahin hält sie Abstand und geht raus an die frische Luft. „Wir haben ja das Glück, in einer Gegend zu leben, wo man kilometerweit laufen kann, ohne jemanden zu begegnen.“ So sollten es alle machen: Abstand halten, Sonne tanken, bewegen.