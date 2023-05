Kommentar Zwei Beispiele, ein Problem

Mit jeder Arztpraxis stirbt ein wichtiges Stück Infrastruktur und damit ein Teil der Basis, die mit über die Zukunftsfähigkeit ländlicher Regionen entscheidet. Deshalb tun auch Kommunalpolitiker gut daran, sich für den Fortbestand der Arztpraxen in ihren Kreisen, Städten und Gemeinden stark zu machen. Und zwar jetzt, bevor es zu spät ist. Mit Blick auf die Altersstruktur der heute noch in den beiden Eifelkreisen praktizierenden Ärzte kann einem Angst und Bange werden: Mehr als die Hälfte von ihnen verabschiedet sich in wenigen Jahren in den Ruhestand. Das Problem wird also größer, nicht kleiner. Der Eifel steht eine Schließungswelle unbekannten Ausmaßes bevor. Deshalb gilt es jetzt, zu retten, was noch zu retten ist. Für die beiden Medicus-Standorte in Bitburg und Binsfeld bedeutet das: Die Kassenärztliche Vereinigung sollte alles daran setzen, mit den Verantwortlichen eine unbürokratische Lösung zu finden, damit der potenzielle Nachfolger für die beiden Praxen zügig eine Zulassung bekommt. Und für Gerolstein wäre natürlich ein MVZ unter Flagge der Marienhaus-Gruppe ein Lichtblick. Jetzt gilt es, bevor sich Türen für immer schließen.