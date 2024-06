Stichwahl Neuer Bürgermeister in Preist

Bei der Stichwahl in Preist am Sonntag hat Stefan Willwerding von der gleichnamigen Wählergruppe mit 60 Prozent gewonnen. Klar unterlegen ist Ralf Mandernach der gleichnamigen Wählergruppe mit 40 Prozent. In Stimmen ausgedrückt machten bei Willwerding 92 Personen mehr als bei seinem Gegenkandidaten ihr Kreuz. Insgesamt waren 583 Personen wahlberechtigt. Von ihnen machten 463 Gebrauch von ihrem Stimmrecht. Damit lag die Wahlbeteiligung diesmal mit 79,4 Prozent wieder hoch.